Биржевая стоимость дизеля и бензина в России сократилась до минимума за последние годы

Летнее дизельное топливо стало дешевле на 4%, до 38,9 тыс. рублей за тонну, и такой показатель стал минимумом с 2017 года. Стоимость сжиженных углеводородных газов снизилась еще больше — на 11%, до 2,9 тыс. рублей за тонну.