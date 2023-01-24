Биржевая стоимость дизеля и бензина в России сократилась до минимума за последние годы

Стоимость бензина и дизеля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже сократилась до минимума последних лет, передает «Комменсантъ».
По данным на 23 января, стоимость бензина Аи-92 составила 33 тыс. рублей за тонну, снизившись на 0,58%. Цена бензина марки Аи-95 сократилась до 37,8 тыс. рублей, что стало минимальным значением с 2016 года.
Летнее дизельное топливо стало дешевле на 4%, до 38,9 тыс. рублей за тонну, и такой показатель стал минимумом с 2017 года. Стоимость сжиженных углеводородных газов снизилась еще больше — на 11%, до 2,9 тыс. рублей за тонну.
Эксперты связывают этот факт со скорым введением эмбарго на российские нефтепродукты и сокращением экспорта топлива из РФ в Европу. Также сообщается, что тенденция может объясняться сезонным снижением спроса на нефтепродукты в России.