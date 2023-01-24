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Пожар вспыхнул в многоэтажке на проспекте Героев в Петербурге

Происшествия
Пожар вспыхнул в многоэтажке на проспекте Героев в Петербурге

Пожар произошел в Красносельском районе Петербурга. В диспетчерскую МЧС поступило сообщение о возгорании в доме 25, корпус 1 на проспекте Героев. Дым шел с 16 этажа жилого здания.

Другие подробности происшествия сейчас устанавливаются. К месту пожара выехали сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Кунцево на западе Москвы. Горели квартиры на третьем и четвертом этажах жилого дома, площадь возгорания достигла 60 квадратных метров, сообщал телеканал «360».
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