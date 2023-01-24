Публицист Белоусов считает, что Вучич не может провести страну «между Сциллой и Харибдой»

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации заявил, что не исключает своего ухода с поста главы государства. Политик готов пойти на такой шаг в случае, если это сможет «каким-то образом спасти страну». Как отметил Вучич, это в любом случае «его последний мандат».
В понедельник, 23-го января сербский президент заявил о том, что Европа уже находится в состоянии войны. Ранее, осенью 2022-го года политик говорил о том, что обозримое будущее не предвещает ничего хорошего, геополитическая ситуация ухудшается, а мир находится на пороге глобального конфликта.
Вучич чувствует, что не справляется с задачей провести страну «между Сциллой и Харибдой». Такое мнение высказал публицист Ярослав Белоусов в беседе с корреспондентом ФАН. По его словам, сейчас перед руководством Сербии стоит задача избежать втягивания в сомнительные авантюры в Косово, которые могут кончиться катастрофой, и одновременно выдержать натиск Запада, требующего присоединения к антироссийской коалиции.
«Сербам нужен лидер не просто с несгибаемой волей, но и с необыкновенной изворотливостью, чтобы дать возможность стране переждать международный политический шторм», — считает публицист.
Белоусов напоминает, что 1941 году Югославия подобное испытание пройти не смогла — руководство страны не смогло внятно объяснить народу и армии условия заключенного с нацистской Германией соглашения, что привело к путчу и вводу немецких войск в страну, за которыми последовали террор усташей, концлагеря и партизанская война.
Публицист отмечает, что Сербия — маленькая страна, от которой на международной арене почти ничего не зависит, и ее лидерам нужны особые качества, чтобы предотвратить повторение тех печальных событий, пусть и в ином историческом антураже.
Ранее Полянский заявил, что Запад еще не пересек самые красные линии в ходе украинского кризиса.