Публицист Белоусов считает, что Вучич не может провести страну «между Сциллой и Харибдой»

Вучич чувствует, что не справляется с задачей провести страну «между Сциллой и Харибдой». Такое мнение высказал публицист Ярослав Белоусов в беседе с корреспондентом ФАН. По его словам, сейчас перед руководством Сербии стоит задача избежать втягивания в сомнительные авантюры в Косово, которые могут кончиться катастрофой, и одновременно выдержать натиск Запада, требующего присоединения к антироссийской коалиции.