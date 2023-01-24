Неубранные от снега петербургские улицы снова покроются лужами и грязью из-за оттепели

При этом администрация губернатора Александра Беглова в очередной раз показала слабую подготовку к погодным переменам в Северной столице. В Смольном не спешат принимать эффективных решений, чтобы улицы Петербурга стали безопасными и удобными для горожан, а техники на дорогах по-прежнему недостаточно.