Неубранные от снега петербургские улицы снова покроются лужами и грязью из-за оттепели

Санкт-Петербург оказался во власти снегопада во вторник, 24 января. Синоптики предупреждают, что в скором времени в город вернется оттепель.
Сейчас в Северной столице установилась морозная погода, а также прошли обильные осадки в виде снега. Однако уже в пятницу, 27 января, в город снова вернется потепление.
Таким образом, может повториться опыт прошлой недели, когда неубранный коммунальщиками снег начал стремительно таять, образовывая гигантские лужи, которые мешали пешеходам и даже затрудняли проезд автомобилей.
Сейчас последствия прошлой оттепели превратились в лед. Он сковал тротуары и дороги в разных районах Петербурга. Из-за этого значительно увеличился риск получения травм и возникновения ДТП.
При этом администрация губернатора Александра Беглова в очередной раз показала слабую подготовку к погодным переменам в Северной столице. В Смольном не спешат принимать эффективных решений, чтобы улицы Петербурга стали безопасными и удобными для горожан, а техники на дорогах по-прежнему недостаточно.