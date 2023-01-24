Политолог Марков объяснил кадровые перестановки Зеленского в Киеве наступлением ВС РФ

Ранее радио Sputnik информировало о том, что президент Украины освободил Кирилла Тимошенко от должности заместитель руководителя своего офиса, а также уволил глав ряда регионов. Марков, комментируя эту новость, сказал, что так Зеленский, вероятно, готовится к наступательным действиям российской армии в ходе спецоперации. Свое мнение относительно масштабных кадровых перестановок эксперт высказал в Telegram-канале.