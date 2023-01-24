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Медколледж Новочеркасска может восстановить отчисленных студенток в случае их отказа от хиджабов

Общество
Медколледж Новочеркасска может восстановить отчисленных студенток в случае их отказа от хиджабов

Временно исполняющий обязанности директора Новочеркасского медицинского колледжа Игорь Шикуля прояснил ситуацию с отчислением пяти студенток.

По словам Шикуля, пять студенток были отчислены за нарушение правил внутреннего распорядка, так как отказывались снимать хиджабы, хотя были предупреждены о запрете использования одежды с религиозными атрибутами, сообщает ИА «ДОН 24».

Как пояснил Шикуля, выпускницы колледжа работают акушерками и медсестрами в хирургических отделениях, поэтому соблюдение правил спецодежды имеет принципиальное значение. При этом студенток могут принять на обучение обратно, если они согласятся соблюдать общепринятые медицинские правила.
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