Медколледж Новочеркасска может восстановить отчисленных студенток в случае их отказа от хиджабов

Временно исполняющий обязанности директора Новочеркасского медицинского колледжа Игорь Шикуля прояснил ситуацию с отчислением пяти студенток.
По словам Шикуля, пять студенток были отчислены за нарушение правил внутреннего распорядка, так как отказывались снимать хиджабы, хотя были предупреждены о запрете использования одежды с религиозными атрибутами, сообщает ИА «ДОН 24».
Как пояснил Шикуля, выпускницы колледжа работают акушерками и медсестрами в хирургических отделениях, поэтому соблюдение правил спецодежды имеет принципиальное значение. При этом студенток могут принять на обучение обратно, если они согласятся соблюдать общепринятые медицинские правила.