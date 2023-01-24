Политолог Дудаков: Белый дом пока не готов признать очевидный крах киевского режима

Эксперт рассказал и про идею ближайшего будущего в Соединенных Штатах Америки. Своим мнением он поделился в ходе разговора с обозревателем SM.News. В дальнейшем Вашингтон намерен продолжать противостоять Пекину, однако уже перестанет уделять большое внимание Москве, с уверенностью отметил Дудаков.