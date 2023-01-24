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Политолог Дудаков: Белый дом пока не готов признать очевидный крах киевского режима

Политика
Политолог Дудаков: Белый дом пока не готов признать очевидный крах киевского режима

Белый дом пока не готов признавать очевидного поражения киевского режима. К такому выводу пришел политолог Малек Дудаков.

Эксперт рассказал и про идею ближайшего будущего в Соединенных Штатах Америки. Своим мнением он поделился в ходе разговора с обозревателем SM.News. В дальнейшем Вашингтон намерен продолжать противостоять Пекину, однако уже перестанет уделять большое внимание Москве, с уверенностью отметил Дудаков.

«Нужно, чтобы в Вашингтоне осознали, что нынешняя ситуация разворачивается совсем не по их плану», — заявил политолог.

В Белом доме в настоящий момент не готовы признавать происходящее не только на украинской территории, но и меняющуюся ситуацию на международной арене, добавил эксперт.
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