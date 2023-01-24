Политолог Солонников: решение задач на поле боя в первую очередь

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов в интервью aif.ru заявил о том, что стремление Североатлантического альянса к расширению за счет Швеции и Финляндии несет в себе угрозу для России. Он также отметил, что Украина в руках Запада является инструментом гибридного противостояния с Москвой.
Герасимов подчеркнул, что в связи с этими угрозами Кремль поставил задачу скорректировать план развития российских вооруженных сил. В частности, будут созданы Московский и Ленинградский военные округа, три мотострелковые дивизии в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях и армейский корпус в Карелии.
Политолог Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что данным сообщением Герасимов повторяет то, что уже было озвучено министром обороны Сергеем Шойгу. В том числе о создании округов, формировании новых дивизий, усилении российских группировок войск на северо-западе, на границе с Финляндией на юге, на новоприсоединенных территориях.
«В этом отношении, естественно, это будут отрабатывать, естественно, это важно и нужно. Но если говорить об обеспечении будущего государства и о его существовании, то, прежде всего, речь должна идти о реализации задач специальной военной операции ВС РФ, которыми теперь и командует Герасимов», — отметил собеседник издания.
То, что Глава российского Генштаба говорит о долгосрочных стратегических целях – это хорошо, считает Солонников. Это демонстрирует уверенность Герасимова и командующего вооруженными силами СВО в победе в рамках спецоперации. Но, судя по всему, сейчас у него главная задача состоит не в долгосрочных планах, не о планах развития жизни страны в мирных условиях сосуществования с противоборствующим блоком НАТО, а о решении задач на поле боя здесь и сейчас, подчеркивает политолог. Вопрос весеннего наступления ВСУ, вопрос планируемого на Западе прорыва украинской армии в Крыму, попыток поставить Россию перед вопросом о капитуляции и так далее.
«Вот сначала Герасимов решит эти задачи, выиграет спецоперацию, заставит Украину и НАТО капитулировать. И вот после этого можно будет говорить о том, как мы будем выстраивать долгосрочные отношения с Североатлантическим альянсом», — подытоживает Солонников.
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