Политолог Солонников: решение задач на поле боя в первую очередь

То, что Глава российского Генштаба говорит о долгосрочных стратегических целях – это хорошо, считает Солонников. Это демонстрирует уверенность Герасимова и командующего вооруженными силами СВО в победе в рамках спецоперации. Но, судя по всему, сейчас у него главная задача состоит не в долгосрочных планах, не о планах развития жизни страны в мирных условиях сосуществования с противоборствующим блоком НАТО, а о решении задач на поле боя здесь и сейчас, подчеркивает политолог. Вопрос весеннего наступления ВСУ, вопрос планируемого на Западе прорыва украинской армии в Крыму, попыток поставить Россию перед вопросом о капитуляции и так далее.