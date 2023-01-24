Пятилетний ребенок пострадал в лобовом ДТП на проспекте Мечникова в Петербурге

Серьезная авария в Калининском районе Петербурга. По данным полиции, 21-летний водитель иномарки Honda Accord врезался во встречный Opel Astra, которым управлял 39-летний мужчина.
В результате происшествия травмы получил пятилетний мальчик, находившийся в Opel. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее на трассе в Коченевском районе Новосибирской области автомобиль скорой помощи врезался в легковушку Mitsubishi и загорелся. Погибли четыре человека, двое пострадали, сообщал телеканал «360».