Власти Украины проводят массовую мобилизацию этнических венгров в Закарпатской области, чтобы восполнить большие потери ВСУ, пишет PestiSracok.
В публикации говорится, что украинские войска продолжают нести серьезные потери в живой силе и технике. На этом фоне киевский режим проводит операцию по «принудительному призыву», передает RT.
«Почти в каждом населенном пункте Закарпатья уже несколько дней идет принудительный призыв в армию», — сказано в публикации.
Отмечается, что начатую украинскими властями кампанию «можно назвать похищением» людей. Подчеркивается, что преследование венгров достигло в регионе беспрецедентно жестокого уровня.