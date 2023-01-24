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PestiSracok: Украина мобилизует этнических венгров в Закарпатье из-за больших потерь ВСУ

Армия
PestiSracok: Украина мобилизует этнических венгров в Закарпатье из-за больших потерь ВСУ

Власти Украины проводят массовую мобилизацию этнических венгров в Закарпатской области, чтобы восполнить большие потери ВСУ, пишет PestiSracok.

В публикации говорится, что украинские войска продолжают нести серьезные потери в живой силе и технике. На этом фоне киевский режим проводит операцию по «принудительному призыву», передает RT.

«Почти в каждом населенном пункте Закарпатья уже несколько дней идет принудительный призыв в армию», — сказано в публикации.

Отмечается, что начатую украинскими властями кампанию «можно назвать похищением» людей. Подчеркивается, что преследование венгров достигло в регионе беспрецедентно жестокого уровня.
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