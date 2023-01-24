Потолок трехкомнатной квартиры обрушился в Доходном доме Китнера в центре Петербурга

В Петербурге остро строит проблема реставрации зданий, представляющих историческую ценность. Смольный продолжает сокращать расходы на поддержание таких построек в надлежащем состоянии. Все это указывает на непонимание команды губернатора Александра Беглова, что делать с наследием Северной столицы. Пока власти игнорируют поиск решения проблемы, здания разрушаются, а Петербург теряет свой уникальный облик.