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Потолок трехкомнатной квартиры обрушился в Доходном доме Китнера в центре Петербурга

Происшествия
Потолок трехкомнатной квартиры обрушился в Доходном доме Китнера в центре Петербурга

Потолок обрушился в трехкомнатной квартире в Доходном доме Китнера в самом центре Петербурга, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в полиции.

Все произошло в историческом здании, построенном в середине 18-го века и расположенном на Почтамтской улице. Площадь обрушения оценивается в 15 квадратных метров. Причины и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки.

В Петербурге остро строит проблема реставрации зданий, представляющих историческую ценность. Смольный продолжает сокращать расходы на поддержание таких построек в надлежащем состоянии. Все это указывает на непонимание команды губернатора Александра Беглова, что делать с наследием Северной столицы. Пока власти игнорируют поиск решения проблемы, здания разрушаются, а Петербург теряет свой уникальный облик.
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