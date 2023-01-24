Охотник нашел безрукий труп с обглоданным лицом в Новосибирске

Страшную находку сделал местный охотник. Он увидел изуродованное тело неизвестного и обратился в полицию. Отмечается, что одна из верхних конечностей мертвеца выглядит отрезанной — не исключено, что смерть может носить криминальный характер, однако также рассматривается версия того, что человек умер от холода, а его останки съели животные.