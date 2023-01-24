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Охотник нашел безрукий труп с обглоданным лицом в Новосибирске

Происшествия
Охотник нашел безрукий труп с обглоданным лицом в Новосибирске

Человеческий труп с отсутствующими руками и обглоданным лицом обнаружили в Новосибирске, передает Telegram-канал «Плохие новости».

Страшную находку сделал местный охотник. Он увидел изуродованное тело неизвестного и обратился в полицию. Отмечается, что одна из верхних конечностей мертвеца выглядит отрезанной — не исключено, что смерть может носить криминальный характер, однако также рассматривается версия того, что человек умер от холода, а его останки съели животные.

В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов. Личность покойного устанавливается.
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