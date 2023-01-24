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Глава Marvel Studios Кевин Файги считает, что зрители не устанут от кинокомиксов

Общество
Глава Marvel Studios Кевин Файги считает, что зрители не устанут от кинокомиксов

Глава Marvel Studios Кевин Файги считает, что зрители никогда не потеряют интерес к кинокомиксам. По его мнению, все зависит от истории, рассказанной в проекте.

Файги сравнил картины Marvel с фильмами по роману «Унесенные ветром». Он уверен, что зрители не откажутся от лент, снятых по книгам, так же как и от кинокомиксов. Все зависит от истории, которая будет рассказана с экрана.

«В романе может быть какая угодно история. Так что все зависит от истории. Люди, не увлекающиеся комиксами, не понимают, что в комиксах то же самое», — передает слова Файги издание Variety.

Он отметил, что у зрителей есть 80 лет удивительных историй по комиксам. По словам Файги, каждую из них можно адаптировать к разным жанрам кинолент, пишет газета «Культура».
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