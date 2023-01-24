Глава Marvel Studios Кевин Файги считает, что зрители не устанут от кинокомиксов

Глава Marvel Studios Кевин Файги считает, что зрители никогда не потеряют интерес к кинокомиксам. По его мнению, все зависит от истории, рассказанной в проекте.
Файги сравнил картины Marvel с фильмами по роману «Унесенные ветром». Он уверен, что зрители не откажутся от лент, снятых по книгам, так же как и от кинокомиксов. Все зависит от истории, которая будет рассказана с экрана.
«В романе может быть какая угодно история. Так что все зависит от истории. Люди, не увлекающиеся комиксами, не понимают, что в комиксах то же самое», — передает слова Файги издание Variety.
Он отметил, что у зрителей есть 80 лет удивительных историй по комиксам. По словам Файги, каждую из них можно адаптировать к разным жанрам кинолент, пишет газета «Культура».