В Петербурге незнакомый мужчина избил школьника из-за громких игр на Партизана Германа

Неприятная история с участием школьника произошла на улице Партизана Германа в Петербурге. Мужчина возмутился из-за якобы громких игр несовершеннолетнего и избил его, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах Северной столицы.
По словам местного жителя, ребенок играл во дворе в хоккей и якобы громко стучал шайбой. Агрессивный незнакомец ударил 10-летнего мальчика по голове, а потом еще раз ногой, когда тот упал.
В полицию обратилась мать пострадавшего школьника. Семья отказалась от госпитализации, обстоятельства ЧП устанавливаются.