Отдых депутата КПРФ от Хакасии в одной из стран НАТО закончился скандалом

Зампред парламента Хакасии, депутат от КПРФ Евгений Молостов провел новогодние каникулы в одной из стран НАТО и стал участником скандала.
Депутат провел каникулы с семьей в Турции, которая входит в блок НАТО. Таким образом, он проигнорировал действующие рекомендации воздержаться от подобных визитов для госслужащих и представителей депутатского корпуса.
«У России с Турцией, вроде как, взаимоотношения нормальные, лекарства поставляем и все остальное», — прокомментировал свою поездку Молостов.
По его словам, находясь в Турции, он регулярно интересовался политической обстановкой и узнавал мнение местных жителей о специальной военной операции России на Украине. Депутат также подчеркнул, что оказывает помощь российским военнослужащим, передает издание «Известия».