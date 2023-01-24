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Отдых депутата КПРФ от Хакасии в одной из стран НАТО закончился скандалом

Общество
Отдых депутата КПРФ от Хакасии в одной из стран НАТО закончился скандалом

Зампред парламента Хакасии, депутат от КПРФ Евгений Молостов провел новогодние каникулы в одной из стран НАТО и стал участником скандала.

Депутат провел каникулы с семьей в Турции, которая входит в блок НАТО. Таким образом, он проигнорировал действующие рекомендации воздержаться от подобных визитов для госслужащих и представителей депутатского корпуса.

«У России с Турцией, вроде как, взаимоотношения нормальные, лекарства поставляем и все остальное», — прокомментировал свою поездку Молостов.

По его словам, находясь в Турции, он регулярно интересовался политической обстановкой и узнавал мнение местных жителей о специальной военной операции России на Украине. Депутат также подчеркнул, что оказывает помощь российским военнослужащим, передает издание «Известия».
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