Бойцы 102-й бригады территориальной обороны ВСУ отказываются выходить на позиции под Гуляйполем в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он отметил, что в указанном районе на линии боевого соприкосновения продолжаются активные действия ВС РФ, передает радио «КП».
«Произошел массовый отказ боевиков из 102-й бригады теробороны ВСУ из Ивано-Франковска выполнять приказы по выдвижению на боевые позиции под Гуляйполем», — объяснил он.
Рогов добавил, что украинские военные должны были оборудовать огневые позиции и опорные пункты в Малиновке и Червоном.
Ранее сообщалось, что российские войска вскрыли позиции украинской армии на первой линии обороны в Запорожской области, передает RT.