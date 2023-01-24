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Рогов сообщил об отказе военнослужащих ВСУ выходить на позиции под Гуляйполем

Армия
Рогов сообщил об отказе военнослужащих ВСУ выходить на позиции под Гуляйполем

Бойцы 102-й бригады территориальной обороны ВСУ отказываются выходить на позиции под Гуляйполем в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что в указанном районе на линии боевого соприкосновения продолжаются активные действия ВС РФ, передает радио «КП».

«Произошел массовый отказ боевиков из 102-й бригады теробороны ВСУ из Ивано-Франковска выполнять приказы по выдвижению на боевые позиции под Гуляйполем», — объяснил он.

Рогов добавил, что украинские военные должны были оборудовать огневые позиции и опорные пункты в Малиновке и Червоном.

Ранее сообщалось, что российские войска вскрыли позиции украинской армии на первой линии обороны в Запорожской области, передает RT.
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