Суд Московской области оштрафовал компанию за мусор в Раменском на 10 млн рублей

Арбитражный суд Подмосковья постановил взыскать сумму ущерба с горнодобывающей компании «Эверест». Предприятие незаконным образом размещало отходы в Раменском горокруге. Об этом заявили в пресс-службе Минприроды Подмосковья.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», судебные разбирательства с «Эверестом» длились с 2021 года. Сначала фирму оштрафовали за нарушение условий лицензии, затем был наложен штраф за то, что на участке земель, принадлежащих компании, появилась крупная незаконная свалка строительных отходов и грунтов. В процессе надзорных мероприятий был произведен расчет суммы причиненного ущерба, которая перевалила за 9 млн рублей, сообщил глава ведомства Тихон Фирсов.
Руководство компании «Эверест» решило опротестовать судебное решение. Однако судья поддержал требования Минэкологии Московской области, и в итоге общая сумма штрафа для «Эвереста» за свалку в Раменском превысила 10 млн рублей.
По словам Фирсова, нарушители зря надеются на судебные тяжбы. Обычно суды принимают сторону истцов. Намного выгоднее вести недродобычу без нарушений закона, соблюдая все условия полученной лицензии, добавил чиновник.