Суд Московской области оштрафовал компанию за мусор в Раменском на 10 млн рублей

Как пишет издание «Вести Подмосковья», судебные разбирательства с «Эверестом» длились с 2021 года. Сначала фирму оштрафовали за нарушение условий лицензии, затем был наложен штраф за то, что на участке земель, принадлежащих компании, появилась крупная незаконная свалка строительных отходов и грунтов. В процессе надзорных мероприятий был произведен расчет суммы причиненного ущерба, которая перевалила за 9 млн рублей, сообщил глава ведомства Тихон Фирсов.