Минобороны РФ показало кадры ликвидации бронетехники ВСУ с помощью БМПТ «Терминатор»

Так, пресс-служба ведомства опубликовала кадры нанесения ударов российскими танками по украинской бронетехнике. На записи показано, как ВС РФ ведут огонь в лесополосе, а параллельно «Терминаторы» из своих 33-миллиметровых пушек обстреливают позиции ВСУ. В результате этого Вооруженные силы Украины понесли большие потери в живой силе и тяжелой технике.