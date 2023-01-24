Минобороны РФ показало кадры ликвидации бронетехники ВСУ с помощью БМПТ «Терминатор»

Вооруженные силы России активно применяют боевые машины «Терминатор» в ходе проведения спецоперации на Украине, передает Минобороны РФ.
Так, пресс-служба ведомства опубликовала кадры нанесения ударов российскими танками по украинской бронетехнике. На записи показано, как ВС РФ ведут огонь в лесополосе, а параллельно «Терминаторы» из своих 33-миллиметровых пушек обстреливают позиции ВСУ. В результате этого Вооруженные силы Украины понесли большие потери в живой силе и тяжелой технике.
В министерстве уточнили, что обнаружить места скопления украинской армии и корректировать огонь по ним помогают расчеты разведывательных беспилотников, передает RT.
Ранее Минобороны РФ опубликовало в Сети кадры, на которых показана боевая работа экипажей российских вертолетов Ки-52 и Ми-28. В ходе маневров ВКС РФ нанесли удар по позициям ВСУ на линии фронта.