Певица Ольга Орлова рассказала о диете во время беременности и предстоящих родах

Эстрадная певица, актриса и телеведущая Ольга Орлова стала героиней очередного выпуска шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, в студии которого она рассказала о диете во время беременности и предстоящих родах.
Как отметила 45-летняя экс-солистка группы «Блестящие» в беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой, врачи настоятельно рекомендовали ей придерживаться особой диеты, поскольку у певицы был высокий уровень сахара.
«Это не ерунда, это просто опасно для ребенка. Поэтому меня сажали на диету. Я убрала все мучное, сладкое, фрукты и так далее. И выровняла себе сахар. Я сидела недолго — буквально недели две-три и сахар пришел в норму», — рассказала она.
Звезда добавила, что, вероятнее всего, будет делать кесарево. Такую необходимость она объяснила своим зрелым возрастом.