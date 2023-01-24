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Спад оборота розничной торговли наметился в трех регионах УрФО

Экономика
Спад оборота розничной торговли наметился в трех регионах УрФО

В Контрольно-счетной палате (КСП) Челябинской области зафиксировали снижение оборота розничной торговли в ряде регионов Уральского Федерального округа (УрФО).

По данным ведомства за январь-ноябрь 2022 года, речь идет о Свердловской, Курганской и Тюменской областях. Уточняется, что оборот розничной торговли в Свердловской области за 11 месяцев прошлого года просел почти на 11% (до 1,1 триллиона рублей), сообщает УралПолит.Ru.

Снижение показателя в Тюменской области оценивается примерно в 4% (до 1 триллиона рублей), такой же спад наблюдается в Курганской области (до 133,3 миллиарда рублей). При этом в целом УрФО за аналогичный период времени показал прирост оборота розничной торговли.
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