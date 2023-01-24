Спад оборота розничной торговли наметился в трех регионах УрФО

По данным ведомства за январь-ноябрь 2022 года, речь идет о Свердловской, Курганской и Тюменской областях. Уточняется, что оборот розничной торговли в Свердловской области за 11 месяцев прошлого года просел почти на 11% (до 1,1 триллиона рублей), сообщает УралПолит.Ru.