Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Политолог Михеев объяснил, почему Запад боится прямого столкновения с Россией

Армия
Политолог Михеев объяснил, почему Запад боится прямого столкновения с Россией

Глобальный военный конфликт может начаться между Россией и Западом из-за событий на Украине, убежден политолог Сергей Михеев.

При этом эксперт отметил, что западные страны боятся прямого столкновения с Россией. По его словам, в ходе такого конфликта может быть применено ядерное оружие, передает ИА SM-News.

«Надо до них довести, что поражение Украины не будет означать экспансию России в Европу. То, чем они друг друга пугают», — объяснил политолог.

Ранее в Госдуме заявили, что поставки западных наступательных вооружений Украине повлекут ответ России с использованием более мощного оружия, передает RT.

михеев запад россия ядерное оружие
Военкоры ФАН
Лучшие в аду