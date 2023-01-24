Политолог Михеев объяснил, почему Запад боится прямого столкновения с Россией

Глобальный военный конфликт может начаться между Россией и Западом из-за событий на Украине, убежден политолог Сергей Михеев.
При этом эксперт отметил, что западные страны боятся прямого столкновения с Россией. По его словам, в ходе такого конфликта может быть применено ядерное оружие, передает ИА SM-News.
«Надо до них довести, что поражение Украины не будет означать экспансию России в Европу. То, чем они друг друга пугают», — объяснил политолог.
Ранее в Госдуме заявили, что поставки западных наступательных вооружений Украине повлекут ответ России с использованием более мощного оружия, передает RT.