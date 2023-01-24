«Откровенно. Журналисты». Коц о работе военкором, ранениях, плене и украинской армии

В новом выпуске легендарный военный корреспондент Александр Коц рассказал о своем жизненном и творческом пути, работе в «Комсомольской правде», службе в армии, опасных инцидентах и перспективах развития СВО.
Родился Александр на Сахалине, потом жил в Хабаровске, а затем — во Владивостоке. С последним городом у него связано большинство счастливых воспоминаний из детства. Называя высокоадаптивность одним из главных качеств своего характера, военкор считает, что именно умение находить новые знакомства и легко общаться с незнакомыми людьми во многом помогают ему в профессии.
Описывая начало творческого пути, Коц вспоминает свою первую заметку в «Комсомолке», которая называлась «С дубинкой на зайца» и рассказывала про охоту контролеров на безбилетных пассажиров московских электричек. С тех пор Александр и работает в «Комсомольской правде». Он провел экскурсию по «Комсомолке» и показал памятник погибшим репортерам, установленный в офисе.
Репортер вспоминает свои ранения, первое из которых он получил во время грузинского конфликта. Потом были Сирия, Ливия и попадание в плен. Тогда за освобождение российских репортеров выступили Сергей Лавров и Дмитрий Рогозин.
Коц называет военных корреспондентов «опасными свидетелями войны» и ведет авторскую программу на радио «Комсомольская правда», где подводит итоги недели, обсуждая самые значимые события уходящих семи дней.
Александр раскрывает свое видение ситуации на Украине, ее предпосылках, а также о главных ошибках при организации военных действий со стороны России в начале СВО. Описывая настрой в украинской армии, он высказывается: «Когда будет понимание, что их приносят в жертву, может быть, что-то изменится».
О службе в армии и дисциплинарных наказаниях, а также преимуществах и принципах работы ЧВК «Вагнер» Александр Коц рассказывает в новом выпуске программы «Откровенно».