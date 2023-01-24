«Откровенно. Журналисты». Коц о работе военкором, ранениях, плене и украинской армии

Родился Александр на Сахалине, потом жил в Хабаровске, а затем — во Владивостоке. С последним городом у него связано большинство счастливых воспоминаний из детства. Называя высокоадаптивность одним из главных качеств своего характера, военкор считает, что именно умение находить новые знакомства и легко общаться с незнакомыми людьми во многом помогают ему в профессии.