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Нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Верону» на правах аренды

Спорт
Нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Верону» на правах аренды

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч в январское трансферное окно может перебраться в Серию А. Футболистом интересуется «Верона».

Спортивный директор итальянцев Франческо Марокку подтвердил наличие интереса клуба к Гайчу. Функционер при этом подчеркнул, что до достижения всех договоренностей между «Вероной» и ЦСКА еще далеко.

«Мы действительно ведём переговоры по аренде Адольфо Гайча. Но они не близки к завершению. Мы расходимся в цифрах и условиях», — цитирует специалиста Sport24.

Гайч в осенней части Российской премьер-лиги (РПЛ) провел 11 матчей в составе ЦСКА. Всего на счету аргентинца два гола и столько же результативных передач, сообщает RT.
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