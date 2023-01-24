Нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Верону» на правах аренды

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч в январское трансферное окно может перебраться в Серию А. Футболистом интересуется «Верона».
Спортивный директор итальянцев Франческо Марокку подтвердил наличие интереса клуба к Гайчу. Функционер при этом подчеркнул, что до достижения всех договоренностей между «Вероной» и ЦСКА еще далеко.
«Мы действительно ведём переговоры по аренде Адольфо Гайча. Но они не близки к завершению. Мы расходимся в цифрах и условиях», — цитирует специалиста Sport24.
Гайч в осенней части Российской премьер-лиги (РПЛ) провел 11 матчей в составе ЦСКА. Всего на счету аргентинца два гола и столько же результативных передач, сообщает RT.