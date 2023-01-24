Полянский: Запад еще не пересек самые красные линии в ходе украинского кризиса

Лидеры западных государств еще не преодолели самые красные линии в украинском кризисе. Такое предположение высказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Политик уточнил, что в ходе российской спецоперации на Украине Запад перешел многие границы. Однако, вероятно, не все. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с корреспондентом из США Кимом Иверсеном.
«Когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию», — заявил дипломат
При этом Полянский подчеркнул, что Москва направляет западным политикам сигналы с призывом успокоиться и напоминанием о том, к чему может привести отправка вооружения киевскому режиму.