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Литовкин: российские средства ПВО способны противостоять американским ракетам ATACMS

Армия
Литовкин: российские средства ПВО способны противостоять американским ракетам ATACMS

Российские системы противовоздушной обороны способны перехватывать американские баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS). Об этом сообщил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Российские системы противовоздушной обороны в состоянии их сбить — и "Тор-М2", и "Бук-М3", и другие наши системы, например, "Панцирь-С1"», — цитирует аналитика издание «Известия».

Также он уточнил, что твердотопливные оперативно-тактические ракеты ATACMS запускаются с помощью реактивных систем залпового огня и способны пролетать расстояние в 300 километров.
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