Портал «Госуслуги» позволит россиянам с 1 февраля авторизовываться по биометрии

Как ранее уточняли в ведомстве, этот способ аутентификации не станет обязательным — пользователи смогут прибегать к нему по собственному желанию. Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо будет зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС) и дать свое согласие на использование сервиса.