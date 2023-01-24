Портал «Госуслуги» позволит россиянам с 1 февраля авторизовываться по биометрии

Граждане России начиная с 1 февраля 2023 года смогут заходить в личный кабинет на портале «Госуслуги» с помощью биометрии. Такую возможность в Министерстве цифрового развития анонсировали осенью 2022 года.
Как ранее уточняли в ведомстве, этот способ аутентификации не станет обязательным — пользователи смогут прибегать к нему по собственному желанию. Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо будет зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС) и дать свое согласие на использование сервиса.
При этом пользователь останется вправе заходить на портал как и прежде, посредством ввода логина и пароля, передает телеканал «360».