Специалисты NHS назвали неочевидный признак развития рака у женщин

Специалисты подчеркивают, что боли в спине часто являются следствием чрезмерных физических нагрузок и перенапряжения мышц. Однако в некоторых случаях они возникают из-за развития рака шейки матки, который также называют «тихим убийцей». Врачи отмечают, что это заболевание представляет серьезную опасность, так как в одной только Великобритании ежегодно от него умирают около 850 человек, передает The Sun.