Специалисты NHS назвали неочевидный признак развития рака у женщин

Онкологические заболевания могут вызывать у женщин боли в области поясницы. Об этом заявили представители Национальной службы здравоохранения Великобритании. Они объяснили, какие признаки указывают на развитие «тихого» рака.
Специалисты подчеркивают, что боли в спине часто являются следствием чрезмерных физических нагрузок и перенапряжения мышц. Однако в некоторых случаях они возникают из-за развития рака шейки матки, который также называют «тихим убийцей». Врачи отмечают, что это заболевание представляет серьезную опасность, так как в одной только Великобритании ежегодно от него умирают около 850 человек, передает The Sun.
Эксперты NHS настоятельно рекомендуют проходить профилактические обследования, чтобы снизить вероятность развития рака шейки матки. Также они советуют следить за состоянием своего здоровья и своевременно обращаться за помощью к врачу при появлении болей в пояснице или болезненных ощущений во время полового акта.
Ученые Токийского университета ранее разработали искусственные последовательности ДНК, вызывающие у человека сильный иммунный ответ. Предполагается, что они помогут бороться с онкологическими заболеваниями, передает «Ридус».