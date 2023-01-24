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Пушилин назначил экс-главу Новоазовского района Моргуна новым мэром Мариуполя

Политика
Пушилин назначил экс-главу Новоазовского района Моргуна новым мэром Мариуполя

Появилась информация о том, кто займет пост мэра города Мариуполь. Им стал экс-руководитель Новоазовского района Олег Моргун.

Как стало известно, указ о назначении чиновника был подписан временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Такая информация была обнародована 24 января.

Известно, что 22 января действующий мэр города Константин Иващенко был снят с занимаемой должности также указом Пушилина. Соответствующая информация была опубликована на официальном интернет-ресурсе врио главы региона.
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