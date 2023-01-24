Пушилин назначил экс-главу Новоазовского района Моргуна новым мэром Мариуполя

Появилась информация о том, кто займет пост мэра города Мариуполь. Им стал экс-руководитель Новоазовского района Олег Моргун.
Как стало известно, указ о назначении чиновника был подписан временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Такая информация была обнародована 24 января.
Известно, что 22 января действующий мэр города Константин Иващенко был снят с занимаемой должности также указом Пушилина. Соответствующая информация была опубликована на официальном интернет-ресурсе врио главы региона.