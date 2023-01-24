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Зеленский подписал указ об увольнении Тимошенко с поста заместителя главы своего офиса

Политика
Зеленский подписал указ об увольнении Тимошенко с поста заместителя главы своего офиса

Заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко ушел с соответствующей должности. Такой указ подписал 24 января сам глава государства.

Известно, что Тимошенко сам обратился к лидеру с этой просьбой. Он подал заявление об отставке на фоне слухов в средствах массовой информации о его уходе с поста.

«Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности заместителя руководителя офиса президента Украины согласно поданному заявлению», — сказано в тексте указа.

Ранее сообщалось, что советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович был уволен. Информация об этом появилась в Сети 17 января.
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