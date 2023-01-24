Дмитрий Тарасов удивил Анастасию Костенко ответами на провокационные вопросы

Он также рассказал, что хотел бы еще детей от любимой женщины, но предпочел бы баню с друзьями, чем свидание с ней и признался, что смотрит на красивых женщин в социальных сетях. Напомним, пара уже воспитывает троих детей — Милану, Еву и сына Алексея.