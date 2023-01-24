Дмитрий Тарасов удивил Анастасию Костенко ответами на провокационные вопросы

Модель Анастасия Костенко устроила провокационный опрос для своего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова. Ответы возлюбленного удивили знаменитость.
Тарасов и Костенко отправились вместе в спортзал. Модель предложила мужу сыграть в игру — если он хочет положительно ответить на вопрос, то должен ее поцеловать. Костенко спросила, хотел бы Тарасов быть с ней в следующей жизни, но спортсмен ответил отрицательно.
«Я могу прокомментировать. Мы вместе прожили жизнь, значит в следующей что-нибудь новое попробуем. Нормально же!» — заявил Тарасов в социальных сетях.
Он также рассказал, что хотел бы еще детей от любимой женщины, но предпочел бы баню с друзьями, чем свидание с ней и признался, что смотрит на красивых женщин в социальных сетях. Напомним, пара уже воспитывает троих детей — Милану, Еву и сына Алексея.