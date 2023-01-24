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Дмитрий Тарасов удивил Анастасию Костенко ответами на провокационные вопросы

Общество
Дмитрий Тарасов удивил Анастасию Костенко ответами на провокационные вопросы

Модель Анастасия Костенко устроила провокационный опрос для своего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова. Ответы возлюбленного удивили знаменитость.

Тарасов и Костенко отправились вместе в спортзал. Модель предложила мужу сыграть в игру — если он хочет положительно ответить на вопрос, то должен ее поцеловать. Костенко спросила, хотел бы Тарасов быть с ней в следующей жизни, но спортсмен ответил отрицательно.

«Я могу прокомментировать. Мы вместе прожили жизнь, значит в следующей что-нибудь новое попробуем. Нормально же!» — заявил Тарасов в социальных сетях.

Он также рассказал, что хотел бы еще детей от любимой женщины, но предпочел бы баню с друзьями, чем свидание с ней и признался, что смотрит на красивых женщин в социальных сетях. Напомним, пара уже воспитывает троих детей — Милану, Еву и сына Алексея.
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