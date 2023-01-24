Музыкальный критик Борис Барабанов допустил отмену июньского концерта «Би-2» в Москве

Белорусская и российская рок-группа «Би-2» может не выступить на концерте в Москве, проведение которого назначено на 10 июня 2023 года. Такое мнение высказал музыкальный критик Борис Барабанов.
По его словам, сказанным в беседе с Национальной службой новостей, окончательное решение по этому вопросу будет приниматься позже и на высоком уровне.
«В отношении группы «Би-2» решение принимает не народ, не общественные движения, не организаторы концертов», — сказал он.
Как сообщает «Культуромания», в 2022 году участники группы оказались в центре скандала после того, как отменили концерт в Омске из-за патриотического баннера на сцене. Этот случай возмутил поклонников коллектива.