В Петербурге коронавирусные ограничения продлили до 31 марта

Коронавирусные ограничения продлили в Петербурге до 31 марта на фоне удручающей статистики по COVID-19.
Соответствующее предписание ранее выдал главный государственный санитарный врач Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Отмечается, что продлены только те ограничения, которые все еще действуют на территории города. В частности, речь идет о мерах противодействия COVID-19 при посещении общественных мест, об особом режиме для городских служб и так далее.
Происходящее идет вразрез с заявлениями губернатора Александра Беглова о том, что Петербург одержал победу над коронавирусной инфекцией. Северная столица регулярно становится лидером среди российских регионов по числу госпитализаций пациентов с COVID-19, обгоняя даже Москву.