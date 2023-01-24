Ищенко: США могут заставить Польшу ввести войска на территорию Украины

Эксперт добавил, что если украинским войскам не удастся добиться успехов, то США заставят Польшу ввести войска на Западную Украину. В случае провала и этого плана Вашингтон будет вынужден втянуть Россию с помощью провокаций в противостояние с кем-то из своих союзников.