Ищенко: США могут заставить Польшу ввести войска на территорию Украины

США подготовили несколько сценариев действий против России на территории Украины, заявил политолог Ростислав Ищенко.
По его словам, первый сценарий будет реализован американцами, если ВСУ удастся до весны стабилизировать фронт. Он отметил, что в этом случае Запад начнет массовые поставки тяжелого вооружения, передает «Военное дело».
«С задачей максимально изматывая российские войска обороняться с мая по сентябрь, медленно отступая к Днепру, оставляя за собой выжженную землю», — объяснил он.
Эксперт добавил, что если украинским войскам не удастся добиться успехов, то США заставят Польшу ввести войска на Западную Украину. В случае провала и этого плана Вашингтон будет вынужден втянуть Россию с помощью провокаций в противостояние с кем-то из своих союзников.
Ранее стало известно, что концерн Rheinmetall может поставить Киеву в общей сложности 139 танков Leopard, передает RT.