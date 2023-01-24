Орлов раскритиковал работу Галицкого и Федуна на посту владельцев клубов РПЛ

Спортивный журналист Геннадий Орлов признался, что ему не нравится работа президента «Краснодара» Сергея Галицкого и экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.
Орлов посетовал на слишком частую смену главных тренеров в «Краснодаре» и «Спартаке». Журналист порассуждал о футбольной деятельности Галицкого и Федуна.
«Задача руководителей — создать условия для работы тренерам, игрокам, довериться специалистам. Все тренеры, которых брал Галицкий, смотрели ему в рот, потому что у них была большая зарплата», — цитирует Орлова издание «РБ Спорт».
Напомним, Федун покинул пост главы «Спартака» осенью 2022 года. Функционер продал 100% акций компании «Лукойл».