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Олеся Железняк ответила на оскорбления со стороны своей коллеги по «Сватам» Анны Кошмал

Общество
Олеся Железняк ответила на оскорбления со стороны своей коллеги по «Сватам» Анны Кошмал

Украинская актриса Анна Кошмал, прославившаяся благодаря роли Жени Ковалевой в пятом, шестом и седьмом сезонах телесериала «Сваты», оскорбила российских коллег по проекту. Как призналась актриса Олеся Железняк, зла на нее она не держит.

По словам знаменитости, ей горестно от того, что происходит. При этом она не позволяет себе злиться и обижаться на колкие высказывания Кошмал.

«Когда человек ожесточен — это значит, что ему плохо, тяжело, и он не может со всем этим справиться. Я, честно, очень бы хотела Аню обнять и сказать: «Я тебя все равно люблю, я тебя жалею». Я верю, что мы когда-нибудь обнимемся», — рассказала он в ток-шоу «Жизнь и судьба» на канале «Россия-1».

Актриса убеждена, что Кошмал следует успокоиться и прекратить поливать грязью окружающих. Ее поведение она объяснила каким-то «помутнением».
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