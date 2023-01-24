Ошибки Байдена сделали его «токсичным» в глазах собственной партии

Скандал с секретными документами значительно уронил рейтинг действующего президента США Джо Байдена и поставил под вопрос его участие в следующих выборах на пост главы государства.
В выходные в особняке Байдена был проведен обыск, в результате которого были в третий раз найдены секретные документы. Разрешение на обыск дал федеральный прокурор Джон Лауш, которого считают приближенным бывшего американского президента Дональда Трампа, сообщили РИА Новости.
Представители демократов не стали выгораживать собственного президента, заявив о необходимости расследования «неподобающего поведения» с документами государственной важности.
«Назначение специального прокурора для этого дела — правильный шаг», — подчеркнул сенатор от демократической партии Тим Кейн.
Заявление Кейна может говорить о потере доверия к Байдену в рядах собственной партии и лишить его места в следующей президентской гонке. Это может обернуться неприятными последствиями для демократов, ведь другого кандидата у партии пока нет.