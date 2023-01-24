Комик Денис Гвоздев одной фразой высмеял интервью Юрия Дудя с Кучерой

Стендап-комик Денис Гвоздев, известный широкой аудитории по шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, высмеял новое видео на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя✱ (признан в России иноагентом). Его героем стал актер Оскар Кучера.
По словам Гвоздева, сказанным в эфире подкаста «Авторитет мысли», новый ролик на канале журналиста «невозможно смотреть». Свою точку зрения он объяснил тем, что это интервью не имеет ничего общего с журналистикой.
«Он закладывает в свои вопросы свою позицию сразу. Это омерзительно», — сказал он.
Гвоздев уточнил, что подразумевает не работу Дудя в целом, а лишь то, что можно увидеть в его новых видеороликах. Комик добавил, что выпуск с Кучером похож на профанацию.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами