Кулеба сообщил об успехах в переговорах по поставкам боевой авиации Украине

Тема поставки Украине боевых самолетов западного производства начала «двигаться», сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, украинские военные рассчитывают получить от стран НАТО боевую авиацию до конца текущего года. При этом вопрос передачи танков ВСУ дипломат назвал почти решенным.
«В информационном пространстве появляются первые сообщения, что кто-то где-то обсуждает тему самолетов. Раньше этого не было, а сейчас это уже реальность», — заявил Кулеба.
Глава МИД Украины выразил уверенность, что решения по поставкам Киеву новых вооружений будут приняты на очередной встрече на базе Рамштайн в Германии.
Ранее в Турции заявили, что страны Запада в ходе украинского конфликта «активизировали элементы провокации», передает Infox.