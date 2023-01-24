Отношение британцев к приехавшим из Украины продолжает ухудшаться

Если в первые месяцы после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине жители Великобритании охотно предоставляли жилье приехавшим в страну украинцам, помогая им в бытовых вопросах, то сейчас ситуация в корне изменилась. Из-за возросшей инфляции и накопившейся моральной усталости от необоснованных запросов приезжих британцы начали массово выселять их из своих домов, сообщает Life.