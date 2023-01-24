Отношение британцев к приехавшим из Украины продолжает ухудшаться

Британские СМИ полны историй о возникающих противоречиях между украинскими эмигрантами и местными жителями.
Если в первые месяцы после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине жители Великобритании охотно предоставляли жилье приехавшим в страну украинцам, помогая им в бытовых вопросах, то сейчас ситуация в корне изменилась. Из-за возросшей инфляции и накопившейся моральной усталости от необоснованных запросов приезжих британцы начали массово выселять их из своих домов, сообщает Life.
По мнению журналистов The Guardian, главными причинами возросшего негатива британцев по отношению к украинским беженцам являются глубокие культурные различия, отказ приезжих изучать английский язык, а также их явно затянувшееся пребывание, создающее лишь проблемы. Поэтому резко участились случаи выселения украинцев из британских квартир и домов. Тем более, что закон позволяет сделать это, предупредив всего за сутки.