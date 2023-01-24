Принявшая беженцев с Украины бельгийская семья лишилась десятков тысяч евро

Украинские беженцы отблагодарили семью из Бельгии за радушный прием дырами в полу, надписями на стенах и поломанными игрушками. Общий ущерб оценивается в 36 тысяч евро.
Бельгийская семья предложила свой старый дом в городе Нинове Центру общественной социальной помощи (CPAS) для размещения беженцев с Украины. Впоследствии супруги согласились приютить украинку с двумя детьми. На деле же оказалось, что женщина беременна, а приехала она вместе с мужем и тремя детьми, пишет Breitbart.
«Мы быстро поняли, что семья какая-то совсем не обычная. Две недели спустя нам сказали, что это были цыгане», — признались супруги.
По их словам, украинские беженцы не знали, как пользоваться стиральной машиной, поэтому стирали одежду прямо в ванне. Всего через несколько недели после их прибытия на окнах появилась плесень, в полу — дыры, а на стенах надписи. Вдобавок приезжие испортили детские игрушки и вскрыли копилку. Общий ущерб от их размещения достиг 36 тысяч евро.