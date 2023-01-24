Принявшая беженцев с Украины бельгийская семья лишилась десятков тысяч евро

По их словам, украинские беженцы не знали, как пользоваться стиральной машиной, поэтому стирали одежду прямо в ванне. Всего через несколько недели после их прибытия на окнах появилась плесень, в полу — дыры, а на стенах надписи. Вдобавок приезжие испортили детские игрушки и вскрыли копилку. Общий ущерб от их размещения достиг 36 тысяч евро.