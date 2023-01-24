Российские работодатели стали чаще нанимать людей старшего возраста

Согласно результатам проведенного анализа, в 2022 году работодатели стали чаще рассматривать кандидатов в возрасте старше 45 лет. Они высоко ценят их большой опыт, высокий уровень квалификации, а также реалистичные ожидания по зарплате. Кроме того, внимание работодателей привлекает более ответственное отношение к работе, передает РИА Новости.