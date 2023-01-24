Российские работодатели стали чаще нанимать людей старшего возраста

Российские работодатели заинтересованы в найме соискателей старшего возраста. На это указали результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». Заместитель гендиректора сервиса Александр Ветерков рассказал, как изменился рынок труда.
Согласно результатам проведенного анализа, в 2022 году работодатели стали чаще рассматривать кандидатов в возрасте старше 45 лет. Они высоко ценят их большой опыт, высокий уровень квалификации, а также реалистичные ожидания по зарплате. Кроме того, внимание работодателей привлекает более ответственное отношение к работе, передает РИА Новости.
Чаще всего возрастных соискателей нанимают на массовые и рабочие специальности, отметил Ветерков. Речь идет о токарях, водителях, сборщиках, охранниках и других профессиях. При этом некоторые из них оплачиваются высоко — от 100 до 150 тысяч рублей.
Ученые Колумбийского университета ранее рассказали, как часто нужно делать перерывы при сидячей работе. По их мнению, сотрудникам офисов следует вставать на пять минут каждые полчаса, передает издание «Ридус».