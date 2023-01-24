Яростная русофобия Германии обернулась для нее геополитическим тупиком, который стал «жалким зрелищем и поучительным уроком» для всего мирового сообщества. Такой вывод сделала обозреватель Ирина Алкснис.
В статье для РИА Новости она напомнила, что Германия отказала Украине в поставках танков Leopard. По словам аналитика, так Берлин пытается показать Вашингтону свою независимость.
Алкснис считает, что позиции немецкой стороны на мировой арене пошатнулись из-за бездумной поддержки властями страны русофобской линии, продвигаемой США. По ее мнению, ФРГ опомнилась, однако оказалось слишком поздно.
«Времена сидения на двух стульях окончательно прошли, и Германия, пытающаяся ныне запихать зубную пасту обратно в тюбик, представляет собой в данный момент откровенно жалкое зрелище и одновременно очень поучительный урок для всего мира», — объяснила журналист.
Стоит отметить, что радио Sputnik сообщило об обвинениях министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича в адрес Германии за отказ поставлять киевскому режиму танки. Он призвал Запад поддерживать Украину «любыми возможными средствами».
Ранее телеканал Sky News Arabia проинформировал, что Республиканская и Демократическая партии США планируют решить вопрос о поставках танков Abrams ВСУ до конца зимы.