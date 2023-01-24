Россиянам рассказали о возможном сокращении курса рубля к лету

Курс рубля ослабнет к лету. Такое предположение сделал врио заведующего кафедрой статистики Государственного университета управления (ГУУ), доктор экономических наук Николай Кузнецов. Об этом сообщает «Лента.ру».
Кузнецов считает, что курс российской нацвалюты упадет из-за сокращения экспорта энергоносителей на фоне западных санкций. К тому же на снижение стоимости рубля может оказать влияние потенциальный дефицит бюджета страны в текущем году.
По словам экономиста, курс доллара составит 74–80 рублей. Российская нацвалюта будет слабеть плавно, что позволит экономике РФ подстроиться под происходящие изменения.