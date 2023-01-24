Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Россиянам рассказали о возможном сокращении курса рубля к лету

Экономика
Россиянам рассказали о возможном сокращении курса рубля к лету

Курс рубля ослабнет к лету. Такое предположение сделал врио заведующего кафедрой статистики Государственного университета управления (ГУУ), доктор экономических наук Николай Кузнецов. Об этом сообщает «Лента.ру».

Кузнецов считает, что курс российской нацвалюты упадет из-за сокращения экспорта энергоносителей на фоне западных санкций. К тому же на снижение стоимости рубля может оказать влияние потенциальный дефицит бюджета страны в текущем году.

По словам экономиста, курс доллара составит 74–80 рублей. Российская нацвалюта будет слабеть плавно, что позволит экономике РФ подстроиться под происходящие изменения.
Курс рубля доллар экономика россии
Военкоры ФАН
Лучшие в аду