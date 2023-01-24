Юморист Антон Морозенко рассказал о монополии на юмор в КВН

Креативный продюсер Comedy Club Production, юморист Антон Морозенко рассказал о монополии на юмор, которая раньше прослеживалась в КВН.
Морозенко отметил, что КВН действительно был целой империей, когда он был его участником. Юмористы становились известными людьми, их узнавали поклонники.
«У них была монополия на юмор, у КВН, у клуба, и мы были какими-то именами. То есть мы приезжали, нас узнавали», — рассказал Морозенко в Rutube-шоу «Культурный шок».
По мнению юмориста, сейчас КВН переживает сложные времена. Виной этому невозможность участников шутить на актуальные темы, как это было раньше. Морозенко считает, что шутки на злободневную тему устаревают на момент выхода программы.