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Украинские войска за сутки подвергли обстрелам семь населенных пунктов в ДНР

Армия
Украинские войска за сутки подвергли обстрелам семь населенных пунктов в ДНР

Украинская армия за прошедшие сутки 18 раз открывала огонь по территории ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что подразделения ВСУ вели огонь из крупнокалиберной артиллерии. По имеющейся информации, всего противник выпустил по Донецкой Народной Республике 120 боеприпасов. Обстрелам подверглись семь населенных пунктов, в том числе Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка и Ясиноватая.

Ранее сообщалось, что российские военные применяют в Донбассе комплексы «Тор-М2» для защиты воздушного пространства, передает Infox.
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