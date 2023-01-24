Украинские войска за сутки подвергли обстрелам семь населенных пунктов в ДНР

Отмечается, что подразделения ВСУ вели огонь из крупнокалиберной артиллерии. По имеющейся информации, всего противник выпустил по Донецкой Народной Республике 120 боеприпасов. Обстрелам подверглись семь населенных пунктов, в том числе Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка и Ясиноватая.