Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничат в ночь на 26 января

Представители пресс-службы министерства подчеркнули, что движение автомобилей по переправе будет временно запрещено. Это необходимо для проведения ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту. Ограничения начнут вводить 25 января в 23:00, запрет на движение транспорта будет действовать вплоть до 12:00 следующего дня. Водителей просят заранее планировать свои поездки, а также внимательно следить за поступающей информацией.