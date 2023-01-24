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Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничат в ночь на 26 января

Общество
Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничат в ночь на 26 января

Министерство транспорта России предупредило автовладельцев об ограничении движения по Крымскому мосту в ночь на четверг, 26 января. Об этом сообщается на официальном канале ведомства в мессенджере Telegram.

Представители пресс-службы министерства подчеркнули, что движение автомобилей по переправе будет временно запрещено. Это необходимо для проведения ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту. Ограничения начнут вводить 25 января в 23:00, запрет на движение транспорта будет действовать вплоть до 12:00 следующего дня. Водителей просят заранее планировать свои поездки, а также внимательно следить за поступающей информацией.
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