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Режиссер Сергей Виноградов назвал актрису Екатерину Климову артисткой от бога

Шоу-бизнес
Режиссер Сергей Виноградов назвал актрису Екатерину Климову артисткой от бога

Актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова родилась 24 января 1978 года. В день рождения артистки через ФАН именинницу поздравил режиссер театра и кино, сценарист, заслуженный артист России Сергей Виноградов.

Собеседник поделился впечатлениями от работы с артисткой на съемках сериала «По законам военного времени». В этом полотне актриса исполнила роль следователя главной военной прокуратуры Светланы Елагиной.

«Я знаю эту артистку практически с ее школьной скамьи. Наше сотрудничество началось еще в 1999 году. Она участвовала в двух спектаклях Театральной Компании Сергея Виноградова. Я обратил на нее внимание еще когда она заканчивала Щукинское училище, потому что она выделялась на курсе. В дипломном спектакле на сцене было 15 человек, а я смотрел только на нее», — рассказал актер театра, кино и дубляжа.
Режиссер Сергей Виноградов назвал актрису Екатерину Климову артисткой от бога

Сергей Виноградов в беседе с Федеральным агентством новостей также перечислил уникальные особенности характера Екатерины Климовой.

«Она артистка от бога. У нее огромный талант. Это стыкуется с двумя качествами, которые встречаются не так уж часто. С одной стороны, это огромная работоспособность, очень серьезное отношение к профессии. С другой стороны, она замечательный человек, не подхвативший в свое время звездную болезнь, ровно общающийся с партнерами, очень позитивный, доброжелательный. Работать с ней — одно удовольствие», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинницы.

«Здоровья и куража! Остальное у нее есть. Не терять любопытства к профессии, к жизни», — напутствовал режиссер.
Режиссер Сергей Виноградов назвал актрису Екатерину Климову артисткой от бога

Ранее актер Александр Иншаков в беседе с ФАН рассказал, как проведет свой день рождения. Кроме того, он поведал, какого, на его взгляд, кино не хватает сегодня на экранах страны.
екатерина климова сергей виноградов
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