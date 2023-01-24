«Этот день в истории». Что произошло 24 января, праздники, факты, люди

Ежедневные выпуски передачи «Этот день в истории» объединяют самые важные события, которые произошли в разных странах.
Сегодня, 24 января, отмечают Международный день образования. Дату провозгласила праздничной Генеральная Ассамблея ООН. Проект соответствующей резолюции предложила делегация Нигерии на Глобальной конференции по вопросам образования. Документ об доступном для всех и качественном образовании поддержали 58 государств. В резолюции признается важность образования для достижения устойчивого развития в мире.
24 января сладкоежки могут без зазрения совести позволить себе еще одно мороженое, а все потому, что в этот день празднуется Международный день эскимо. В 1922 году 24 января патент на лакомство получил кулинар-кондитер, а также и владелец лавки сладостей по имени Христиан Нельсон. Первое в мире эскимо не имело деревянной палочки, но обзавелось «аксессуаром» в 1934 году. В СССР сладость появилась в 1937 году по инициативе наркома продовольствия Анастаса Микояна. Тогда на Московском хладокомбинате №8 ввели в строй первую крупнейшую фабрику, которая могла производить 25 тонн мороженого в сутки. Чтобы все узнали о новом мороженом сорта «эскимо», в столице запустили рекламную кампанию.
Еще одним событием отмечено 24 января: в этот день в 2003 году по поручению президента России Владимира Путина создан Национальный филармонический оркестр России. Его цель — поддержание высокого уровня оркестрового исполнительства и развития его лучших традиций в мировых масштабах. Художественным руководителем оркестра стал Владимир Спиваков — дирижер и скрипач, известный во всем мире. Дебют состоялся 26 сентября 2003 года в Московском доме музыки на концерте, посвященном памяти Евгения Светланова. Несмотря на относительно юный возраст, Национальный филармонический оркестр успел сыграть с Пласидо Доминго, Дмитрием Хворостовским и другими звездами музыки.
Кто из знаменитостей родился сегодня, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».