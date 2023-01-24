«Этот день в истории». Что произошло 24 января, праздники, факты, люди

24 января сладкоежки могут без зазрения совести позволить себе еще одно мороженое, а все потому, что в этот день празднуется Международный день эскимо. В 1922 году 24 января патент на лакомство получил кулинар-кондитер, а также и владелец лавки сладостей по имени Христиан Нельсон. Первое в мире эскимо не имело деревянной палочки, но обзавелось «аксессуаром» в 1934 году. В СССР сладость появилась в 1937 году по инициативе наркома продовольствия Анастаса Микояна. Тогда на Московском хладокомбинате №8 ввели в строй первую крупнейшую фабрику, которая могла производить 25 тонн мороженого в сутки. Чтобы все узнали о новом мороженом сорта «эскимо», в столице запустили рекламную кампанию.