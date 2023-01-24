Постпред при ООН бесцеремонно прервала журналиста после слов о роли США на Украине

Журналистка BBC в рамках интервью с постпредом США напомнила, что Африка призывает к мирному урегулированию украинского кризиса. При этом Вашингтон обещать подобного не в силах, сказала она. В ответ на это Томас-Гринфилд возразила, что подобные обещания способна дать только Москва. Корреспондент попыталась продолжить, заявив, что своей помощью Вашингтон лишь затягивает украинский кризис. Однако договорить мысль постпред ей не дала.