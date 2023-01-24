Постпред при ООН бесцеремонно прервала журналиста после слов о роли США на Украине

Постоянный представитель Вашингтона в ООН Линда Томас-Гринфилд бесцеремонно остановила корреспондента, который затронул тему участия Белого дома в украинском кризисе. Такая информация была обнародована 24 января.
Журналистка BBC в рамках интервью с постпредом США напомнила, что Африка призывает к мирному урегулированию украинского кризиса. При этом Вашингтон обещать подобного не в силах, сказала она. В ответ на это Томас-Гринфилд возразила, что подобные обещания способна дать только Москва. Корреспондент попыталась продолжить, заявив, что своей помощью Вашингтон лишь затягивает украинский кризис. Однако договорить мысль постпред ей не дала.
Ранее стало известно о намерениях Белого дома предоставить Киеву танки Abrams до конца зимы. Об этом сообщило радио Sputnik.
Напомним, что США и их союзники продолжают накачивать Украину вооружением и финансами. Кроме того коллективный Запад собирается и дальше вводить санкционные ограничения против Кремля.