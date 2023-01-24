Forbes: российские БМПТ «Терминатор» могут решить исход противостояния на Украине

Автор статьи отмечает, что в настоящее время ВСУ остро нуждаются в танках западного производства. Многие аналитики считают, что без тяжелых боевых машин украинским военным будет очень тяжело. При этом подчеркивается, что российские «Терминаторы» могут решить исход конфликта.