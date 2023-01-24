Forbes: российские БМПТ «Терминатор» могут решить исход противостояния на Украине

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» хорошо показала себя на поле боя в ходе спецоперации ВС РФ на Украине, пишет Forbes.
В публикации отмечается, что эти боевые машины могут стать новым этапом эволюции в танкостроении. Западные эксперты убеждены, что украинской стороне следовало бы задуматься о собственном аналоге БМПТ.
Автор статьи отмечает, что в настоящее время ВСУ остро нуждаются в танках западного производства. Многие аналитики считают, что без тяжелых боевых машин украинским военным будет очень тяжело. При этом подчеркивается, что российские «Терминаторы» могут решить исход конфликта.
Ранее сообщалось, что уровень подготовки ВС РФ и проявленные бойцами умения в ходе СВО уже вселили ужас в НАТО, пишет Infox.